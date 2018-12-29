Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı

41 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi.

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi.

Erdoğan'a, Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, milletvekilleri ile AK Parti yetkilileri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, programda partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Bu arada, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki programa partililer yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı basın mensupları, canlı bağlantılarla toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'ye başvuran aday adayları da tanıtım toplantısının gerçekleştirildiği salonda yerini aldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:35 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, belediye başkan adayı, İstanbul, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?" Sorusuna Yanıt: İzin Aldım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:16:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]