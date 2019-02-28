AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Metro, Tramvay, Banliyö...
36 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Metro, tramvay, banliyö hatlarındaki mevcut uzunluk 170 kilometre. Mart'ın 10'unda uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze- Halkalı banliyö hattı devreye girecek.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
: "Metro, tramvay, banliyö hatlarındaki mevcut uzunluk 170 kilometre. Mart'ın 10'unda uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze- Halkalı
banliyö hattı devreye girecek. Onunla birlikte 238 kilometreye çıkmış olacak ama yetmez, hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo
'yu, Londra
'yı, Paris
'i geçiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:40 Kaynak: AA
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