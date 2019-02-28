Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Metro, Tramvay, Banliyö...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Metro, Tramvay, Banliyö...

36 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Metro, tramvay, banliyö hatlarındaki mevcut uzunluk 170 kilometre. Mart'ın 10'unda uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze- Halkalı banliyö hattı devreye girecek.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Metro, tramvay, banliyö hatlarındaki mevcut uzunluk 170 kilometre. Mart'ın 10'unda uzun yıllardır yapımı devam eden Gebze- Halkalı banliyö hattı devreye girecek. Onunla birlikte 238 kilometreye çıkmış olacak ama yetmez, hedefimiz 5 yıl içinde raylı sistemin payını 518 kilometreye çıkarmak. 518 kilometreye çıktığımız zaman Tokyo'yu, Londra'yı, Paris'i geçiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:40 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek ABD ve Rusya'nın, Venezuela Tasarıları BMGK'da Veto Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 00:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Metro, Tramvay, Banliyö...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]