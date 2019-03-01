AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Esenler'deki Otogarı...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Esenler'deki otogarı kaldıracağız. Artık oraya giriş-çıkış zorlaştı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Esenler'deki otogarı kaldıracağız. Artık oraya giriş-çıkış zorlaştı. Ciddi anlamda şehir içi trafiğini tıkayan bir hale geldi. Orası kalkacak, uydu dediğimiz, yeni havaalanına yakın 2 tane, Tuzla'da da 1 tane olmak üzere 3 otogar yapılacak."

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