AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Esenler'deki Otogarı...
10 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Esenler'deki otogarı kaldıracağız. Artık oraya giriş-çıkış zorlaştı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Esenler'deki otogarı kaldıracağız. Artık oraya giriş-çıkış zorlaştı. Ciddi anlamda şehir içi trafiğini tıkayan bir hale geldi. Orası kalkacak, uydu dediğimiz, yeni havaalanına yakın 2 tane, Tuzla'da da 1 tane olmak üzere 3 otogar yapılacak."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:04 Kaynak: AA
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