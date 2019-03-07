AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Çamlıca Camii'nde Namaz Kıldı
1 saat önce
-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklaması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çamlıca Cami'de katıldığı sabah namazının ardından açıklamalarda bulundu.
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın açıklaması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çamlıca
Cami'de katıldığı sabah namazının ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:29 Kaynak: AA
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