Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Çamlıca Camii'nde Namaz Kıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Çamlıca Camii'nde Namaz Kıldı

1 saat önce

-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklaması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çamlıca Cami'de katıldığı sabah namazının ardından açıklamalarda bulundu.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklaması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çamlıca Cami'de katıldığı sabah namazının ardından açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:29 Kaynak: AA

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