Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 Bin Oy Önde

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı'nın açıkladığı resmi olmayan verilere göre seçimi kaybeden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün geceki açıklamasının ardından açıklamalarda bulunmak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Yıldırım, "Oy sayımı devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, 25 bin oy önde" diye konuştu.

31 Mart'ta İstanbul yarışı CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin Adayı Binali Yıldırım arasından geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre İmamoğlu, yarışı kazandı.

YILDIRIM: İMAMOĞLU FAZLA OY ALMIŞ GÖZÜKÜYOR

"Gayri resmi olmayan sonuçlar açıklandı. İstanbul için henüz sayım devam ediliyor. 14 sandık daha sayılacak. 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor. Önemli bir ayrıntıyı paylaşmam gerekiyor. 319 bin 500 iptal oy var, aradaki fark 25 bin.Bu önemli bir detay."

Binali Yıldırım

"TEBRİK ETMESİNİ BİLİRİZ"

"Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da partili teşkilatındaki arkadaşlarım tespitlerini yaptılar. Bu süreçle ilgili il bakanım örnekleriyle detaylı bir şekilde yaşananları değerlendirecek. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin devam ettiğini söylemekte fayda var."

İMAMOĞLU'NA YANIT

"2014'te iptal olan 440 bin aradaki fark 660 bin idi. İptal oyların tamamı kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. Buradaki fark ise sonucu değiştirebilir. 31 bin 136 sandık var. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmışsa olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla.İptal edilen oylar, aradaki farkın 10,5 katı sonucu değiştirebilir. Biz AK Parti olarak bugüne kadar 15'inci seçimimiz. Her defasında da partimizin tecrübeli kadroları sandık başlarında tutanakları alırlar, bu veriler teşkilatımıza gelir."

DÜN GECEKİ "KAZANDIM" AÇIKLAMASI

"Biz YSK'dan önce resmi olmayan sonuçları belirleriz. Dün 11.25 itibariyle elimize gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük ve çıkıp seçim sonucunu açıkladı. Ondan bu yana yaşana gelişmeler bizim için de yeni bir durumdur. İstanbul halkına teşekkür ederim. Kazanan kim olursa olsun çok güzel bir seçim kampanyası geçirdik. Teşkilatımız cumhur ittifakı olarak mahalle temsilcilerine varıncaya kadar canla başka çalıştık ve bu süreci tamamladık."

"Oyu veren İstanbulluların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir. İki adayın aldığı oyun bu kadar yakın olması çok beklenen bir şey değildir. Ama bu süreçte partimiz eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettirecek. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun aynı şekilde ülkeme, milletime hizmet etmeye devam edeceğim."

AA VERİLERİ GÜNCELLEDİ

AA'nın güncellediği verilere göre Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79, Binali Yıldırım yüzde 48,51 oranında oy aldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasında 23 bin 836 fark olduğu bilgisi de eklendi.

YSK: İMAMOĞLU ÖNDE

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da seçim yarışına ilişkin, "Şu an itibarıyla sisteme taranan 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, girdi. 84 sandık itiraz nedeniyle şu anda sisteme taranmamış vaziyette. Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam, Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven

Son Dakika! Anadolu Ajansı Verileri Güncelledi! Ekrem İmamoğlu 23 Bin 836 Oyla Önde

YSK Başkanı Sadi Güven'den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde