Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Tebrik Etmesini Biliriz Ama...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Tebrik Etmesini Biliriz Ama...

14 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:29 Kaynak: AA

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