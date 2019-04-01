AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor"

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Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız