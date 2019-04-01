Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu...

9 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım:
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:30 Kaynak: AA

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