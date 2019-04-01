AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu...
9 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: "Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak"
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:30 Kaynak: AA
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