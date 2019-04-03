AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Her Bir Hemşehrimin Oyunun...
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
: "Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur. 'Sokağı hareketlendireceğiz' iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:30 Kaynak: İHA
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