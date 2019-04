AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Biz Sayımın Tamamen...

İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Tuzla'da Cuma namazının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz"dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camii'nde Cuma namazını kıldı. Namazın ardından Binali Yıldırım, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılıklı itirazların yapıldığını söyleyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Şu anda beklemekten başka yapacak bir faaliyet yok. YSK bütün bu süreci yönetecek. YSK seçimin sahibidir. Daha sonra da kararını açıklayacak. Her an değişiyor. Değişik ilçelerde sayımlar devam ettiği için sürekli değişkenlik devam ediyor. Belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. Her şey yasalara uygun olarak çalışmalar devam ediyor " dedi. Bir yandan eksik girişler, kaydırmalar YSK tarafından yapılırken, bir yandan da yeniden sayımların yapıldığını söyleyen Yıldırım, seçim akşamı kazandıkları ile ilgili açıklamasının sorulması üzerine " Bunun cevabını salı günü vermiştim. Seçim akşamı bana gelen bilgiler sayın sonucuna göre yaptığımı açıklamadır. Devam ettikçe şartlar değişti" dedi. CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret etmemesinin sorulması üzerine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, ". Kendisine sormanız gerekir. Neden ziyaret etmedi? Alacağını aldı. Onlarla işi bitti. Ziyaret etme gereği duymamıştır"dedi. CHP'li Özgür Özel'in yeniden sayılsa bile Binali Yıldırım'ın 6 bin oy alacağını açıklaması ile ilgili konuşan Yıldırım, " Önceden bu hesapları yapmışlar. YSK saymadan bu rakamları açıklamaları manidar. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu kadar eminlerse,kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım. Neticeyi görelim, kimsenin kafasında soru işareti kalmasın .İstanbullular da rahatlasın her şey ortaya çıksın" diye konuştu. . Bir basın mensubunun "İstanbul'un şu an başkanı kim" diye sorması üzerine Yıldırım; " Ben ilk günden söyledim. Mazbatayı kime verirse YSK Başkan odur"dedi . Yıldırım, aradaki farkın sorulması üzerine, " Aradaki fark 29 binlerden 18 bin civarına düştü. Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Bazı ilçelerde sadece geçersizler sayılıyor" dedi. Seçimin iptali ile ilgili bir soruya Yıldırım, " Arkadaşlar biz şu anda ne il seçim kurulu ne de Yüksek Seçim Kuruluyuz. Üzerimize vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Kararın yeri YSK'dır. YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üzerinde yeri vardır. Türkiye bir hukuk devleti" dedi. Büyükçekme'deki gelişmelerin sorulması üzerine Binali Yıldırm, " Bu bilgi bana da geldi. Hukuki bir süreç" dedi. Sayımlarla ilgili sonuçların yayınlanması ile ilgili konuşan Yıldırım ; "Bu konuyu da partimiz takip ediyor. Süreçler bitmeden bunun yayınlamanın kime ne faydası var. Kafaları karıştırmanın yok azalıyor, yok çoğalıyor, Sayımlar yapılsın. Kamouyonu rahatsız edici açıklamaları hoş karşılamıyorum" şeklinde konuştu.

