Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları bırakmak...
Son Dakika Politika Haber

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları bırakmak...

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları bırakmak geleceğe odaklanma zamanıdır"İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oy kullandıktan sonra, "Bugün kırgınlıkları bırakmak geleceğe odaklanma zamanıdır" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları bırakmak geleceğe odaklanma zamanıdır"
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oy kullandıktan sonra, "Bugün kırgınlıkları bırakmak geleceğe odaklanma zamanıdır" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Yıldırım vatandaşlık görevini yaptığını söyleyerek, "Bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak. Gelecek beş yıl içinde İstanbul'u kim yönetecek İstanbullular karar verecek. İstanbul halkının kararının başımız gözümüz üzerinde yeri vardır. Mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Biz 6 mayıstan beri adaylar olarak kampanyaları yapıyoruz. Her ilçede mahallelerde, hemşehrilemizle buluştuk projelerimizi anlattık. Bir konuşuk iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenin. Onlar kararını bugün vermiş oluyor. İstanbul bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli fırsat. İstanbul için bu seçimleri hayırlısı olsun. Kampanya esnasında kırgınlıklar olabilir. Rakipler arasında olabilir vatandaşlarımız arasında olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak geleceğe odaklanmak zamanıdır. Bilerek bilmeyerek bir İstanbullu kardeşimize, rakiplerimize yanlışlık yaptıysak helallik istiyorum" dedi. İki torunuyla geldiğini söyleyen Yıldırım; "Diğerlerini atlattık. Onlar çizgi filme daldı" dedi. Anadolu'da İstanbul'daki seçimlerde görev alan vatandaşlara da teşekkür eden Yıldırım; "Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığında izleyeceğiz" dedi. Binali Yıldırım ardından yoğun sevgi gösterisi ardından okuldan ayrıldı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: Bugün kırgınlıkları bırakmak...
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:58 Kaynak: İHA
belediye başkan adayı, binali yıldırım, ak parti, istanbul, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın helallik söylemine yanıt verdi Hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin herkesi şaşırttı Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:45:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Bugün kırgınlıkları bırakmak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]