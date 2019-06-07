Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Yıldırım Şanlıurfa'da
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Yıldırım Şanlıurfa'da

42 dakika önce

- AK Parti Şanlurfa İl Başkanlığı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım'ın AK Parti Şanlurfa İl Başkanlığı'na gelişi Binali Yıldırım'ı partililerin karşılaması Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi ŞANLIURFA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Yıldırım Şanlıurfa'da, System.String[]
- AK Parti Şanlurfa İl Başkanlığı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım'ın AK Parti Şanlurfa İl Başkanlığı'na gelişi
Binali Yıldırım'ı partililerin karşılaması
Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
ŞANLIURFA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Şanlıurfa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Güncel
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