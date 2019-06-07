AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Yıldırım Şanlıurfa'da
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- AK Parti Şanlurfa İl Başkanlığı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım'ın AK Parti Şanlurfa İl Başkanlığı'na gelişi Binali Yıldırım'ı partililerin karşılaması Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi ŞANLIURFA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali...
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:49 Kaynak: AA
- AK Parti
Şanlurfa İl Başkanlığı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi
adayı Binali Yıldırım
'ın AK Parti Şanlurfa İl Başkanlığı'na gelişi
Binali Yıldırım'ı partililerin karşılaması
Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
ŞANLIURFA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa
AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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