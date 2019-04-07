Son Dakika Haberleri: Ak Parti, İstanbul'da 38 İlçedeki Oyların Yeniden Sayılmasını İstedi

Ak Parti, İstanbul'da 38 İlçedeki Oyların Yeniden Sayılmasını İstedi

42 dakika önce

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.

Ak Parti, İstanbul'da 38 İlçedeki Oyların Yeniden Sayılmasını İstedi, System.String[]
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

Bu konuda hazırlanan itiraz dilekçesini AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, YSK'ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısında, dün Beyoğlu'ndaki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde girişimde bulunduklarını hatırlatarak, "Henüz bir karar verilmedi. Bildiğim kararıyla da görüşülmedi. Bugün ise 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ye müracaat etmiş olacağız." açıklamasında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:17 Kaynak: AA

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