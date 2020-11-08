AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı - Son Dakika

AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı

08.11.2020 03:03

AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı -Numan Kurtulmuş'tan ABD seçimleri ve Fransa açıklaması -AK Parti Genel başkan Yardımcısı Kurtulmuş: "Amerika ile ilişkilerimizin nasıl devam edeceğini biliyor, adımlarımızı hesaplıyor bu adımları atmak için alternatiflerimizi hesap ederek yolumuza...

AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı

- Numan Kurtulmuş'tan ABD seçimleri ve Fransa açıklaması

-AK Parti Genel başkan Yardımcısı Kurtulmuş: "Amerika ile ilişkilerimizin nasıl devam edeceğini biliyor, adımlarımızı hesaplıyor bu adımları atmak için alternatiflerimizi hesap ederek yolumuza devam ediyoruz"

-"10 yaşında çocukları gözaltına almak hangi insanlığın göstergesidir"

İSTANBUL - AK Parti Sultangazi ilçe kongresinde ABD seçimleri hakkında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Amerika ile ilişkilerimizin egemen ve eşit bir ulus olarak nasıl devam edeceğini biliyor, adımlarımızı hesaplıyor, bu adımları atmak için alternatiflerimizi hesap ederek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul'da kongre heyecanı ilçe kongreleri ile başladı. İlçe başkanları ve yönetimlerinin seçileceği kongrelerin ilki Sultangazi'de gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek davetli sayısı kısıtlı tutuldu.

İlçe kongresine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı. Sultangazi'deki ilk ilçe kongresinde Süleyman Yiğitoğlu yeniden başkan seçildi.

Kongrede gündeme dair açıklamalar yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Oruç Reis gemisi Akdeniz'de arama yapıyor. Arama yapamazsınız diye 7 düvel karşımıza geçmiş. Yanında teknelerimiz, üstünde helikopterlerimiz, daha üstünde de savaş uçaklarımız var. Oruç Reis, kim ne derse desin ne hakkımızı yediririz, ne de kimsenin bir kuruş hakkına göz koyarız ilkesiyle Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatlerini arıyor. Bu da Türkiye'nin şartlar ne olursa olsun kendi hakkını hukukunu koruyacağını ve güçlü Türkiye istikametinde yürüyeceğinin en önemli işaretlerinden bir tanesidir" dedi.

"10 yaşında çocukları gözaltına almak hangi insanlığın göstergesidir"

Fransa'da okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri tepki nedeniyle polis tarafından evleri basılan 4 çocuğun sorgulanması ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Bir Türkiye düşmanlığı, Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve onunla birlikte artık örtemedikleri bir İslam düşmanlığı ortaya çıkıyor. 10 yaşında çocukların ailelerinin gözü önünde sabahın erken saatlerinde gözaltına almak hangi insanlığın göstergesidir? 10 yaşındaki çocuklara bir karikatürü beğenip beğenmedikleri üzerinden teste tabi tutmak ya da sorguya çekmek hangi insanlık göstergesidir? Türkiye güçlendikçe Türkiye düşmanları, İslam düşmanları aslında hakkaniyet ve adalet düşmanları, insanlık düşmanları saf saf karşımıza geçiyor" dedi.

"Karabağ Azerbaycan topraklarıdır"

Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtarmak için verdiği mücadeleye değinen Kurtulmuş, "Gelin bir başka soruna. İnşallah en yakında zafer müjdeleriyle bütün dünyayı müjdeleyecek olan Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına. Eğer tersi olsaydı. Bir an düşünün. Azerbaycan Ermeni topraklarını 30 yıl işgal etmiş olsaydı ve Ermenistan'ın üzerine durduk yerde bir savaş ilan etmiş olsaydı bütün dünya Azerbaycan'ın başına yıkılırdı. İşgal edilen topraklar Azerbaycan'ındır. Karabağ Azerbaycan topraklarıdır. Bu işgal toprakları eninde sonunda özgürleşecek ve oralarda Azeri kardeşlerimizin ana vatanına dahil olacaktır" diye konuştu.

Dünya'daki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Dünya'daki gelişmeler şöyle olursa, şöyle hareket ederiz, böyle olursa, böyle hareket ederiz diye hesap yapmayız. Bunu niçin söylüyorum? Birkaç gündür televizyonlarda Amerika'daki seçimi Trump kazanırsa ne olur, Biden kazanırsa ne olur tartışması yapılıyor. Amerika'da seçimi kimin kazanacağının kararını biz vermeyeceğiz. Amerika halkı bu kararı verdi. Oylar sayılacak. Sonunda ilan edilecek. Amerika'da bir devlet başkanı seçilecek. Bu Amerika'nın işi. Cumhurbaşkanımız diyor ya; 'Biz kabile devleti değiliz. Biz şahıslar üzerinden hesap yapmayız.' Türkiye Cumhuriyeti olarak Amerika ile ilişkilerimizin egemen ve eşit bir ulus olarak nasıl devam edeceğini biliyor, adımlarımızı hesaplıyor, bu adımları atmak için alternatiflerimizi hesap ederek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.

AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı
AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı
AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı
AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Numan Kurtulmuş, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul'da ilçe kongreleri başladı - Son Dakika


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