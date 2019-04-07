AK Parti İstanbul’da oyların yeniden sayılmasını istedi
32 dakika önce
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.
AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu
'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:26
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