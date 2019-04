AK Parti İstanbul'da Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibarıyla teslim ettik." dedi.

Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, seçim sonucuna yönelik tespit ettikleri usulsüzlükler de dahil olmak üzere tüm itirazlarını 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibarıyla teslim ettiklerini söyledi.



İtirazların esaslarına değinen Şenocak, "Maddi hataların düzeltilmesi. Üzülerek belirtmeliyim ki oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk. Oyların ilk olarak kayda geçirildiği, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir." diye konuştu.



Şenocak, bir önceki toplantıda, cetveller ile diğerlerinin tutmaması noktasında yaptığı bilgilendirmeyi de göz önünde bulundurarak, bugün farklı bir dosya ile alakalı bilgilendirme yapmak istediğini belirtti.



Basın mensuplarına gösterdiği cetvelde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 3299 numaralı sandıkta 153 oy aldığını aktaran Şenocak, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu cetvelin sandık sonuç tutanağına geçişi, daha önceden de yapmış olduğum toplantıda biraz farklılık gösteriyordu. Burada daha ilginç bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2106 numaralı dosyada, Binali Yıldırım Bey'in sandık sonuç tutanağına 127 olarak işlenmiş. Aynı şekilde cetvele de 127 olarak işlenmiş. Ama burada bir farklılık var.



Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar ya da görevliler, bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. Yani şu anda bizim bu şekilde bir kısım tespit ettiğimiz yaklaşık 2675 oydan bahsediyorum. Şu anda bunlar YSK'da sıfır olarak görünüyor. Şunu da ifade etmek istiyorum, burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz ve uygulayacağız."



Şenocak, bu süreç içinde oy kullanan seçmenin hakkını, hukukunu koruyacak ve sürecin en adil bir şekilde yönetilmesini sağlamak gerektiğini söyledi.



Her bir vatandaşın oyunun kıymetli olduğunu düşünerek bu süreci, onların oy hakkına daha doğru bir şekilde hep beraber sahip çıkılması gerektiğini anlatan Şenocak, ilçe seçim kurulunu bu süreci yönetme noktasında daha gayretli olmaya davet ettiğini kaydetti.



Şenocak, burada tüm ilçe seçim kurullarını zan altında bırakmamak için tüm ilçe seçim kurullarıyla alakalı "Böyle oluyor." diye bir tabir kullanmadıklarını anlatarak, "Ama bazı görevini tam olarak hakkıyla yerine getiremeyenler ya da görev sorumluluğunu farklı bir şekilde yansıtanlar hakkında bu cümleleri özellikle sarf ediyorum." dedi.



Hem cetvelle hem de diğer sonuç tutanağıyla birbirini tutan bir sonucu veri aktarılırken "sıfır" olarak kaydedilemeyeceğini anlatan Şenocak, tüm kamuoyunun dikkatini bir kez daha buraya çekmek istediğini aktardı.



"Bin sandıkta 25 bin oy geçersiz sayılmış"



Bayram Şenocak, geçersiz oyların yeniden sayılması noktasına yine devam ettiklerini belirterek, seçim sonucu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy olduğunu söyledi.





Seçim kanunun değişmesiyle ilk defa bu seçimde muhtarlık pusulaları dahil tüm oy pusulalarının tek zarfa konulması usulünün uyguladığını dile getiren Şenocak, "Bu yeni durumda, zarfın içindeki bir pusulanın eksikliği veya fazlalığı gibi buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız." dedi.





Şenocak, normalinde bir önceki yerel seçimde bu şekilde kullanılan oyların geçersiz sayılabileceğini, ancak değişiklikten sonra geçersiz sayılamayacağını, ancak binlerce tespitleri olduğunu kaydetti.





Büyükşehir belediyesi oylarının tasnifinde sadece bin sandıkta 25 bin oyun geçersiz olarak kaydedildiğini belirten Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü:





"İstanbul'daki 31 bin 124 sandıkta geçersiz oyların diğer oy pusulalarından farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur. CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı geçersiz oyların açılarak yeniden sayılması dolayısıyla rahatsızlığını açıkça ifade etmiştir. Oysa demokrasilerde aslolan şeffaflık ve vatandaşımızın bir oy dahi olsa hakkının korunmasıdır. Bundan çekinmemesi gerekirken bu tepkiyi vermesi oldukça da manidar bir durumdur. Tüm bunlara yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ilişkin oyların yeniden sayılması, seçim sonucunu etkileyecek olan oyların tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzler ayrıca belirttiğimiz gibi geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir."



"Yasal ve meşru itiraz hakkımızı kullandık"



Şenocak, dikkate alınması gereken başka bir hususun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği seçim sonucu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:





"Bu seçimde geçici sonuçlara göre Cumhur İttifakı 181 meclis üyeliği, Millet İttifakı 130 meclis üyeliği kazanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi meclis üyeliğinde aşırı fark olmasına rağmen büyükşehir oylarındaki mevcut durum elimizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşturmaktadır. Evrensel hukukta ve yaşanılan tüm seçim tecrübesinde çok fazla oyun kullanılıp çok az oy farkıyla neticelenen seçimlerde oy sayımlarının yenilenmesi ve daha düzenli gerçekleştirilmesi kamuoyunu rahatlatan ve seçimlere güveni sağlayan yaygın bir uygulamadır. Bizim görevimiz vatandaşımızın iradesinin tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımasını sağlamaktır. Tespit ettiğimiz somut bilgi, belge ve veriler ışığında seçim kanunun tüm partilere tanıdığı yasal ve meşru itiraz hakkımızı kullandık. Her zaman belirttiğimiz gibi sandık demokrasinin asli unsurudur. Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir."

