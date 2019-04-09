Ak Parti, İstanbul'da Seçimlerin Yenilenmesi İçin Tam Kanunsuzluk İtirazı ile Ysk'ya Başvuru Yaptı.
1 saat önce
AK Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için tam kanunsuzluk itirazı ile YSK'ya başvuru yaptı.
AK Parti
, İstanbul
'da seçimlerin yenilenmesi için tam kanunsuzluk itirazı ile YSK'ya başvuru yaptı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:22 Kaynak: İHA
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