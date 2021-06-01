AK PARTİ İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI'NDAN BAKLAVALI PROTESTO - Son Dakika

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'yla ortaya çıkan İETT'nin Bir kilo baklavaya 392.70 lira ödemesini baklava dağıtarak, protesto etti.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri bugün İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanıp, '392'yi tatlı tatlı yediler!!!ö pankartı açtı. Vatandaşlara 90 kilo baklava dağıtan grup adına açıklama yapan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, 'Son meclis toplantılarında ve medyada geçtiği gibi kilosu 392 Türk Lirası baklava alınmış. Biz İstanbul'da aradık taradık kilosu 392 Türk Lirası baklava bulamadık. Tabi kilosu 392 lira olmasa da baklava dağıtalım istedik. Bir israf olduğunu düşünüyoruz. Gençler olarak bu israfında tamamen karşısındayız. Seçimlerden önce 'İBB'de israf var. İsrafı bitireceğiz' diyenlerin hatta bundan dolayı dikey bahçeleri sökenlerin, kilosu 392 liradan baklava almasını milletin takdirine bırakıyorumö dedi. NE OLMUŞTU

İBB Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'nda, İBB'nin,kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin(İETT) harcamalarıyla ilişkin, 1 kilo tatlının 392.70 liraya alındığına dair tutanaklar olduğu ortaya çıkmıştı.