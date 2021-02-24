AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Kabaktepe kongrede konuştu - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Kabaktepe kongrede konuştu

24.02.2021 18:01

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe kongrede yaptığı konuşmasında, "İstanbul'da bir seferberlik ruhuyla çalışacağız, İstanbul kadar kuşatıcı, çoğulcu, renkli, kapsayıcı, sevgi dolu, gönlü geniş olacağız. İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi.  Kabaktepe sözlerini "İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah, vira bismillah diyoruz, akıbet tamam inşallah" diyerek tamamladı.


- İstanbul
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Kabaktepe kongrede konuştu - Son Dakika
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