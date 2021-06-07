AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Batur'dan Yenidoğan metro hattı açıklaması - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Batur'dan Yenidoğan metro hattı açıklaması

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ? Sancaktepe Yenidoğan metro hattı, yapımı devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kazı alanına beton dökülerek iptal edildi. Konuya ilişkin AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bir açıklama yaptı.

İlçedeki vatandaşlar ise açıklama sırasında 'bozma yap', 'çukur doldurma metro yap', 'Yenidoğan metro istiyor' yazılı pankartlarıyla metro inşaat alanında yer alarak Batur ve Döğücü'ye destek verdi.

İstanbul'un dünya incisi bir şehir olduğunu söyleyen Batur, CHP'nin yönetemediğini dile getirdi. İBB yönetimine sorular yönelten Batur, şöyle konuştu:

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine soruyoruz. Bu metro hattını, hafriyatla doldurarak kapatma işi sizin yeni bir hafriyat döküm sahası stratejiniz miydi' Seçimden önce 'İstanbul'un kaynakları İstanbul'a yeter' diyerek yola çıkıp 2020 mali yılı bütçesine 6 milyar 800 milyon öz kaynak getireceğinizi vaadedip sadece 2 milyar 800 milyonu gerçekleştirerek sınıfta kaldığınız öz kaynak yetersizliğinizden mi bu metro hattını kapattınız?

'Yine soruyoruz, 2 yıl içerisinde İBB'yi yani saat gibi çalışan bir yapıyı borçlandırarak tarihinde ilk kez hukuken borçlanamaz hala getirdiniz. Hukuken borçlanamayacağınızı bildiğiniz halde kredi onayı gerçekleşseydi, buna devam edebilirdik. Metro hattını kapatmamızın sebebi kredi onayının gerçekleşmemesi açıklamanız, hizmet belediyeciliğini bir kere bırakıp da algı, reklam ve ajans belediyeciliğinin yeni bir versiyonu mudur'

'İBB'den kaç kişiyi işten çıkardınız' 2 yıldır bunu soruyoruz, cevap vermiyorsunuz. İşten çıkarılanlar arasında kıymetli personeller var. Hatta ulaşım ve raylı sistemler konusunda teknik bilgisi yüksek, yetişmiş personeli işten çıkardığınızı biliyoruz. Bu metro hattını kapatmanız sizi bu şehri yönetme yetersizliğiniz ve beceriksizliğinizden midir? İstanbullu hemşerilerimiz adına biz bu soruların cevaplarını İBB yönetiminden bekliyoruz.?

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ, METRO ŞARTTIR

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise 'Burada gerçekten yılların emeğine açılmış belli oranda ilerlemiş ve İstanbul için hele hele de Sancaktepe Yenidoğan için hayati anlamda önem taşıyan bir projenin üstüne toprak dökülüyor. Dökülen toprak, sadece metroya değil İstanbul'un geleceğine Sancaktepe ve Yenidoğan'ın beklentileri ile umutlarınadır. O nedenle burada yapılan faaliyetin devam etmesine müsaade etmeyeceğiz. Yenidoğan halkımızla takipçisi olacağız. Çükü metro Yenidoğan için şart kardeşim, şart, şart' diye konuştu.