AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Geçirdiğimiz 15 Seçim Süreci Tecrübemiz Bize...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız"

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