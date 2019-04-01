AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Geçirdiğimiz 15 Seçim Süreci Tecrübemiz Bize...
1 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız"
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:17 Kaynak: AA
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