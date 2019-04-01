AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "İstanbul'da Sonucu Etkileyecek Şekilde Bu...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden elimizde fazlasıyla mevcut. Biz bunu sandıklarda ispata hazırız."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden elimizde fazlasıyla mevcut. Biz bunu sandıklarda ispata hazırız." - İSTANBUL

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