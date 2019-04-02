AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Oyların İlk Olarak Kayda Geçirildiği Islak İmzalı ve...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir"

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