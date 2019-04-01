AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Sonuç AK...
1 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:22 Kaynak: İHA
Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti
CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak
CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı
İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!