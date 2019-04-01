AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Sonuç AK...

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır.

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır."

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İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!

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