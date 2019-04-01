Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Sonuç AK...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Sonuç AK...

58 saniye önce

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak:
- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:11 Kaynak: İHA

Politika
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