AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İlk Defa Bizim Sistemimizle Seçim Kurulları Sistemi...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İlk defa bizim sistemimizle seçim kurulları sistemi arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Bizim sorumluluğumuz bir tek oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansımasıdır" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İlk defa bizim sistemimizle seçim kurulları sistemi arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Bizim sorumluluğumuz bir tek oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansımasıdır" dedi. - İSTANBUL

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