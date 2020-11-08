AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın istifa ettiği iddia edildi - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın istifa ettiği iddia edildi

08.11.2020 22:03

AK Parti'nin İstanbul'da 39 ilçe başkanından 22'si için değişim kararı almasının ardından gözler İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a çevrilmişti. Kulislerde yer alan iddiaya göre, Şenocak'ın görevden alındığı ve yerine Fazıl Kılıç'ın getirildiği ileri sürüldü.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul'un kaybedilmesi sonrası AK Parti'de köklü bir değişimin yaşanacağı uzun süredir konuşuluyordu. 39 ilçenin 22'sinde ilçe başkanları ile yola devam edilmeyeceğinin netleşmesinden sonra gözler İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a çevrilmişti. Kulislerde dolaşan bir iddiaya göre; Şenocak'ın da görevden alındığı ve yerine Fazlı Kılıç'ın getirildiği öne sürüldü.

BAYRAM ŞENOCAK KİMDİR?

Bayram Şenocak, 1978 yılında Trabzon-Of'ta dünyaya geldi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimine devam eden Şenocak, 2003 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra çalışma hayatına atıldı. Böylelikle birçok şirkette üst düzey yönetici olarak görev aldı. Ortağı olduğu şirketlerde ticari faaliyetlerini devam ettiriyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın istifa ettiği iddia edildi
Bayram Şenocak

2004-2010 yılları arasında MÜSİAD Genel Merkezde Sektör Kurullarında yönetici olarak çalışmalarda bulunan Şenocak, 2017 yılından bu yana MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve sektör kurulları komisyon başkanı olarak görev yapıyor. Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Güngören Gençlik Kollarında başlayan Bayram Şenocak, 2003-2004 yılları arasında Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yılları arasında da Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 9 Şubat 2018 tarihinde Genel Merkez tarafından AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak atanan Bayram Şenocak, 6 Mayıs 2018 tarihindeki 6. Olağan İl Kongresinde bu göreve seçildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan siyasetçi, DAN diplomasına sahiptir.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın istifa ettiği iddia edildi

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Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın istifa ettiği iddia edildi - Son Dakika


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