AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Tıp Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, koronavirüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının büyük bir ciddiyet, kararlılık ve önseziyle aldıkları önlemler ve üstün gayretlerinin, dünyanın da takdirini kazandığını belirterek, "İnşallah bu küresel salgını en az hasarla atlatan ülkelerden olacağız." ifadesini kullandı.

Şenocak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, insanların sağlıklı bir hayat sürmelerinin doktor ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının fedakar ve başarılı çalışmalarıyla mümkün olduğuna işaret etti.

İnsan olmaktan doğan hakların en başında yaşama hakkının geldiğini hatırlatan Şenocak, "Yaşam da ancak sağlıkla mümkün olduğuna göre, sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiği açıktır. Başta doktor ve hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bu görevi fedakarca ve en başarılı şekilde yerine getirmeleri, hepimizin göğsünü kabartan bir tablodur." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye sağlık turizminde cazibe merkezlerinden biri"

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla sağlık alanında devrim sayılacak önemli reformlara imza attığını vurgulayan Şenocak, doktor ve ilaç kuyruklarının bitirildiğini, hastanede rehin kalan hasta uygulamalarına son verildiğini, istenilen hastanede tedavi olma imkanının getirildiğini, askeri hastanelerin sivillerin de hizmetine açıldığını, bebek ölümlerinin azaldığını, kanserle mücadelede modern tekniklere geçildiğini anlattı.

Şenocak, son yıllarda gittikçe artan şehir hastanelerinin ise tıpta varılan noktanın parlak bir göstergesi olduğunu aktararak, "Günümüzde Türk hekimliği sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da başarılarla anılıyor. Türkiye sağlık turizminde gittikçe dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geliyor ve bundan da milletçe büyük bir kıvanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Küresel salgını en az hasarla atlatan ülkelerden olacağız"

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı örnek bir mücadele verdiğine dikkati çeken Şenocak, şunları kaydetti:

"Halen dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadelede de Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın büyük bir ciddiyet, kararlılık ve önseziyle aldıkları önlemler ve üstün gayretleri, dünyanın da takdirine mazhar olmuştur. İnşallah bu küresel salgını en az hasarla atlatan ülkelerden olacağız. 14 Mart vesilesiyle bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyor, fedakarca gayret gösteren tıp camiamızın bütün mensuplarına selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum."