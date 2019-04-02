Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Tespit Ettiğimiz Usulsüzlüklere İlişkin 39 İlçe Seçim...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Tespit Ettiğimiz Usulsüzlüklere İlişkin 39 İlçe Seçim...

1 saat önce

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Tespit ettiğimiz usulsüzlüklere ilişkin 39 ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı telsim ettik" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Tespit ettiğimiz usulsüzlüklere ilişkin 39 ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı telsim ettik" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:20 Kaynak: İHA

Politika
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