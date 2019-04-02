AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Tespit Ettiğimiz Usulsüzlüklere İlişkin 39 İlçe Seçim...
1 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Tespit ettiğimiz usulsüzlüklere ilişkin 39 ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı telsim ettik" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Tespit ettiğimiz usulsüzlüklere ilişkin 39 ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı telsim ettik" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:20 Kaynak: İHA
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