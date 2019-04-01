AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Tüm İtiraz Süreçleri Tamamlandıktan Sonra Elbette...
1 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır"
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:18 Kaynak: AA
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