AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Vatandaşlarımızın yanındayız - Son Dakika

Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinden olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla AK Parti İstanbul İlçe Belediyeleri harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında" dedi.

AK Parti İstanbul İl Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinasyonunda destek ekipleri ve temel ihtiyaç malzemeleri bölgeye sevk edildi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin ardından Ak Parti İstanbul ilçe belediyeleri selzedelere yardım amacıyla harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Temel gıda, bebek bezi, hijyen malzemelerinden oluşan 14 TIR, 4 kamyon ile 3 keşif aracı, 3 kombine aracı, 1 kurtarma aracı, 1 arasöz, 1 karavan, 2 kepçe, 47 acil yardım personeli, su pompası ve jeneratör gibi teknik teçhizatlar ivedilikle bölgeye gönderildi. Yeni destek ekipleri ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam edeceğiz. El birliğiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" diye konuştu.

KABAKTEPE: TÜM ÇALIŞMALAR İVEDİLİKLE SÜRÜYOR

Bölgeye sevk edilen yardımlar hakkında açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere vatandaşlarımıza destek olmak için tüm çalışmalar ivedilikle sürüyor. Biz de AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak, bölgedeki çalışmalara katkı sağlamak, vatandaşlarımızın yanında olmak amacıyla çalışma başlattık. Gerekli ihtiyaç malzemeleri tespit ettik ve belediyelerimiz de derhal hazırlıklara başladı" dedi.

"SU VE GIDA MALZEMELERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ"

İlk yardımların bölgeye ulaştığını söyleyen Kabaktepe, "Belediyelerimiz tarafından şimdiye kadar bölgeye; temel gıda, bebek bezi, hijyen malzemelerinden oluşan 14 TIR, 4 kamyon ile 3 keşif aracı, 3 kombine aracı, 1 kurtarma aracı, 1 arasöz, 1 karavan, 2 kepçe, 47 acil yardım personeli, su pompası ve jeneratör gibi teknik teçhizatlar ivedilikle bölgeye gönderildi. Yeni destek ekipleri ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız asla yalnız değildir. Gerek ihtiyaçlarının karşılanması gerekse de zararlarının telafi edilmesi noktasında gereken destek verilecektir. El birliğiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" açıklamasında bulundu.