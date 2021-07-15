AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Kabaktepe, anıtı ziyaretinde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimiyle yerel iş birlikçilerin uluslararası güçlerle bir araya gelerek Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalıştığını ancak milletin vatan, ezan, bayrak aşkı ve direnişiyle Türkiye'nin özgürlüğünü yeniden teslim aldığını anlattı.

Benzeri darbe girişimlerinin geçmişte de olduğuna değinen Kabaktepe, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da bunu yaşadık. Bundan sonra buna yeltenenlere verilen en son cevaptır. 4-5 yaşından büyük herkesin darbe gördüğü bir ülkede, bundan sonra 100 yaşına gelen insanlarımızın darbe ve Türkiye'nin gelişmesini durdurmak isteyenleri görmeyeceği bir Türkiye'yi hep beraber kurma inancı da kazanmış olduk. İnancımız yeniden perçinlendi. O Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Cumhurbaşkanımızın deyişiyle 'Türkiye'yi bölemezsiniz, bayrağımızı indiremezsiniz, devletimizi yıkamazsınız, ezanımızın susturamazsınız.' Bu topraklar üzerinde emeli olanları bilmesi gereken şey; bu topraklarda kötü hakim olmayacak, çirkinlik hakim olmayacak, zulüm hakim olmayacak, adaletsizlik hakim olmayacak. Bu millet kararlarını kendi hür ve özgür iradesiyle alacak. Kurtuluş Savaşı'nda bunu nasıl gösterdiyse, 15 Temmuz'da da gösterdi."