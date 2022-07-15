AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuştu - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuştu

15.07.2022 15:28

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yılı kapsamında yapılan ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Kabaktepe, 15 Temmuz'un iradesine ilk günden beri sahip çıkan vatandaşlara teşekkür etti.

Kabaktepe, bugün Türkiye'nin birçok ilinde ve İstanbul'un çeşitli noktalarında etkinlikler düzenlendiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrat olabilmek için demokrat kalmak gerekir. Darbeci kalarak demokrat olamazsınız. 15 Temmuz sonrası adeta yavuz hırsız gibi ev sahibini bastırmak isteyip, 15 Temmuz hadisesi üzerinden farklı yorumlarla milletimizin iradesini, geleceğe bakış açısını, özgürlüğünü, darbeyi değersizleştirerek ve anlamsızlaştırarak bastırmalarına müsaade etmeyeceğiz. 'Demokrat' demekle değil, demokrat kalarak demokrat olunabileceğini göstereceğimiz bir gün. Darbeci kalarak, darbeci ruhu besleyerek, darbecilerin yaptıklarını küçümseyerek demokrat olduklarının ifade edilmesini anlamsız buluyorum."

Bu yılın 15 Temmuz temasının "Türkiye aşkına" olduğunu aktaran Kabaktepe, "Karşınızdan tank geliyor, tankın karşısına çıkıyor ve yatıyorsunuz. Bunu size ne yaptırabilir? Hiç kimse sizi oraya zorla getirmiyor. Bunu size sadece milletinize olan sevdanız, Türkiye'ye olan aşkınız yaptırabilir. Düşünün, helikopter uzun namlulu silahlarla ateş ediyor, siz göğsünüzü geriyorsunuz. Akif'in İstiklal Marşı'ndaki gibi o mermiye karşı duruyorsunuz. Tarihten, ecdadımızdan aldığımız değerler gibi, bu bayrağa olan sevdamız, bu millete olan aşkımız, Türkiye'ye olan bakış açımız ve bağlılığımız bize bunu yaptırır." diye konuştu.

"Kötülüğe karşı biz hep ışıkla mücadele edeceğiz"

Kabaktepe, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bir televizyon programında kendisini "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımlamasına ilişkin şunları kaydetti:

"15 Temmuz, 10 yılda bir darbe endişesi yaşayan ülkemizin hem yerel iş birlikçilerine hem de küresel darbe planlayıcısı olanlara 'Artık bu ve benzeri planları yapamazsınız, ateş olsanız göğsümüzde söndürürüz.' diyerek tarihin karanlık dehlizlerine gönderdiği bir gündür. Her 15 Temmuz'da bu irademizi yeniden haykırdığımız bir gündür. Hani bazen diyorlar ya 'Efendim dışarıda mı içeride mi?' diye, hem içeride hem dışarıda. Daha dün gördük. Amerikalı, bir tane önceden şu, bu görevi olan birinin, FETÖ'cülerle beraber sözde Demokrasi Vakfı kuran bir yetkilinin 'Ben darbe planları yaptım' diye itiraf ettiğini gördük. Bir kötülük dünyaya geldiyse o kötülüğü engellemiş olsak bile eğer teyakkuz halinde devam etmezsek kötülük yeniden hayat bulabilir. Kötülüğe karşı biz hep ışıkla mücadele edeceğiz. Darbecilere karşı hep demokrasiyle hainlere karşı hep milletimizin iradesiyle mücadele edeceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuştu - Son Dakika

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