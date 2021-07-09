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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, AYD tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri"ne katıldı - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, AYD tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri"ne katıldı

09.07.2021 00:57
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, AYD tarafından düzenlenen

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programına katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programına katıldı. Kabaktepe, iktidarların gelip geçtiğini belirterek, "Ama 'insan dünyaya bıraktığı şeydir' demişler. Ne bıraktığınızla hem dünyada hem de gelecekte sizi konuşuyorlar. Tarihi değerlerimizi de biz böyle değerlendiriyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, konuşmasında gazetecilere karşı yapılan saldırıları kınadığını ifade ederek, "Bizim geleneğimizde şiddetin nasıl tanımlandığını, insan ilişkilerde toplumsal ilişkilerde hiç başvurulmaması gereken bir unsur olarak görüldüğünü de biliyoruz. İnşallah bunun gibi benzeri şeyler, gazeteciden kadından diğer alanlara kadar şiddetin son bulduğu ya da en aza ineceği hiç yaşanmayacağı günleri de sağlayabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Siyasetin toplum için yarar ve fayda üretme temelli hareket etmesi gereken bir kurum olduğuna dikkati çeken Kabaktepe, "Siyaset kurumunun tüm paydaşları tüm siyaset yapıcılar gerek kendi yönettikleri ve erki kullandıkları dönemde gerekse muhalefet ettikleri dönemde bu toplum için yararın ve faydanın ne olacağını nasıl olacağını hem üretmek hem üretilenlerden istifade edebilmek hem de onları uygulamalı ve bu çabayı sarf etmeli. Ülkemizin temelinde onların taleplerini siyasete dönüştürebilmeyi düşünüp öyle hareket ediyoruz. Hep bu temelden hareketle değişimin, devinimin, dönüşümün" şeklinde konuştu.

Son 2 aydır muhalefet diliyle karşı karşıya olduklarını dile getiren Kabaktepe, "Bir muhalefet liderimiz tehdit eden, ötekileştiren ve gerçek dışı söylemlerle bir dil kullanmaya gayret ediyor. Bunu önemsiyor, önceliyor diyelim. Bir diğer liderimizle belli aralıklarla kabullenilmesi zor eleştiriye aşan hakaret cümleleri ile ifade etmeye gayret ediyor. Bu değişim ve dönüşümü destekleyen değil de onu daha çok yıpratan bir süreç olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe şöyle devam etti:

"Bizler birbirimize dönük söylemleri kullanırken hem kendi politikamızı ortaya koyabilmek hem de karşı tarafından da gelişmesini nasıl sağlayacağımızı düşünerek hareket edebilmeyi daha çok önemsiyorum. Bunun terk edilmesine dönük de bir çabanın gösterilmesi gayretindeyim. Bu çağrıyı da buradan, Anadolu Sohbetleri'nde olduğumuz için onu yapmak istiyorum. Bir ailede bile iki farklı partiye sahip kişi bulunabilir. Onların aynı sofrada oturmasını desteklememiz lazım. Aynı tastan çorba içmesini desteklememiz lazım. Anadolu şunu gösterdi; binlerce yıldır çok farklı saikler veya çok farklı nedenlerle toplumsal birtakım karşıtlıkların oluşturulmasına çalışıldı. Dini temeller üzerinden mezhep temelleri üzerinden Türkiye'de tüm siyasi partilere sahip vatandaşlarımız buna müsaade etmediler. Bundan sonra da etmeyeceklerdir. Biz siyasilere de düşen görev, bu vatandaşlarımızın yüz yıllarca yıldır bu davranış biçimine uygun bir şekilde bizim de bu gelişmeyi fark edip şekillendirmemiz gerekiyor. "

İktidarların gelip geçtiğini söyleyen Kabaktepe, "Ama 'insan dünyaya bıraktığı şeydir' demişler. Ne bıraktığınızla hem dünyada hem de gelecekte sizi konuşuyorlar. Tarihi değerlerimizi de biz böyle değerlendiriyoruz. 500 sene sonra okuduğumuzda şu siyasi lider, şu askeri aktör, şu ilim adamı böyle değerlendirmeler yapmış, dünyaya şunları bırakmış. Dolayısıyla o dünyaya bıraktığı şeylerden hareketle de bizim toplumumuzu geliştirici, toplumumuzu daha ileriye götürücü ve bu milletin kararlarını kendisinden alarak geliştirici süreçleri beslemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kabaktepe, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarının sorulması üzerine, "Benim kanaatim o konuda yeni yatırım yapamamış, İstanbul'un bu noktadaki geleceğini planlayamamış olsalar da bu temizlik hareketinden imtina etmemişlerdir diye düşünüyorum, o kadar olmaz" değerlendirmesini yaptı.

Kanal İstanbul projesinin, Boğaz güvenliği konusunda sağlayacağı faydalara yönelik verilerin paylaşıldığını aktaran Kabaktepe, "Tüm İstanbullular açısından biz Kanal İstanbul'un Türkiye'ye, İstanbulumuza bir felaket getirmeyeceğini, tam tersine sorun oluşturmayacağına dair düşüncelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Muhalefet, AK Parti, İstanbul, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, AYD tarafından düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri'ne katıldı - Son Dakika


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