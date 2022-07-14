AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN 15 TEMMUZ ÇAĞRISI - Son Dakika
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AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN 15 TEMMUZ ÇAĞRISI

14.07.2022 14:09

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek olan 15 Temmuz programına ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Saraçhane Parkı'nda açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek olan 15 Temmuz programına ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Saraçhane Parkı'nda açıklama yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "15 Temmuz'da işgal edilmek istenen Türkiye'ye karşı tüm kesimlerin, tüm insanlarımızın canlarını siper ederek yaptıkları direnişi yeniden devam ettirerek o anlama sahip çıkmak demektir. Bu çağrıya ses vererek tüm İstanbul'daki kardeşlerimizi Türk bayraklarımızı alarak yarın bu meydana davet ediyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Parkı'nda yarın düzenlenecek olan 15 Temmuz Destanını Anma Programı öncesi program hakkında Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptı. Kabaktepe, yarın saat 17.30'da başlayacak programa tüm İstanbulluları davet etti.

"HERKESİ TÜRK BAYRAKLARIMIZI ALARAK BU MEYDANA DAVET EDİYORUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Öncelikle İletişim Başkanlığımıza, İstanbul Valiliğimize ve 15 Temmuz hain darbesi olduğu günden itibaren bu meydanda geleneksel hale getiren, anma programını düzenleyen Fatih Belediye başkanına da teşekkür ediyorum. Toplumlar, milletler bugünlerini dünleriyle yaşarlar. Kimliğin, karakterin, kişiliğin oluşmasında geçmişte olan hadiselerin hatırlanması çok önemlidir. Bu anlamda 15 Temmuz'un hem anılması hem anlamlandırılması, millet olarak kimliğimizin ve karakterimizin oluşmasında çok önemlidir. Hep beraber 15 Temmuz'da ne olduğunu gördük ve yaşadık. Hep beraber burada bugüne kadar bu meydanda belediyemizin çağrısına kulak vererek bu anmada yer alacağız. Burada yer almak demek demokrasiye sahip çıkmak demektir. Burada yer almak demek Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın milli iradeye olan saygısını temsil etmek demektir. 15 Temmuz'da işgal edilmek istenen Türkiye'ye karşı tüm kesimlerin, tüm insanlarımızın canlarını siper ederek yaptıkları direnişi yeniden devam ettirerek o anlama sahip çıkmak demektir. Bu çağrıya ses vererek tüm İstanbul'daki kardeşlerimizi Türk bayraklarımızı alarak yarın bu meydana davet ediyoruz" diye konuştu.

"DİRENİŞİMİZİ TEKRAR DİLE GETİRECEĞİZ"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "15 Temmuz direnişinin en sembol mekanlarından birindeyiz. Burası 15 Temmuz akşamı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bir meydan. 15 Temmuz'un sonrasında da bütün süreç boyunca da bu meydan direnişin sembol yerlerinden biri oldu. Bu meydanda Fatih Belediyesi olarak Saraçhane'deki direniş unutulmasın diye anmalarımızı yaptık. Bu yıl anmalarımıza sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Saraçhane Meydanı'nda olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız, İstanbul Valiliğimiz ve Fatih Belediyemizin organizasyonu ile inşallah burada olacağız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi alacağız, direnişimizi tekrar dile getireceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bütün İstanbul halkını bu meydana bekliyoruz" dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 15 Temmuz Destanı'nı Anma programına davet AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 15 Temmuz Destanı'nı Anma programına davet AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 'Burada yer almak demek, Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir' AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 'Burada yer almak demek, Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN 15 TEMMUZ ÇAĞRISI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN 15 TEMMUZ ÇAĞRISI - Son Dakika
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