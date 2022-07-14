AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 15 Temmuz Destanı'nı Anma programına davet - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 15 Temmuz Destanı'nı Anma programına davet

14.07.2022 14:45

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tüm vatandaşları yarın Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Destanı'nı Anma programına davet etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tüm vatandaşları yarın Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Destanı'nı Anma programına davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılacak programa ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kabaktepe, toplumların geçmişte yaşadıklarının geleceği etkilediğini, bu nedenle 15 Temmuz'un anılmasının hem mili kimlik için hem de geleceğin kurulmasında önemli olduğunu söyledi.

Kabaktepe, 15 Temmuz'da ne olduğunu hep beraber gördüklerini ve yaşadıklarını belirterek, "FETÖ'nün organize ettiği bir yapı, milletin kendi içerisine nasıl bir ur gibi odaklanarak, tabiri caizse kuluçka gibi kendi zamanlarını bekleyerek hakikaten milletimize, demokrasimize, Meclisimize, milli irademize karşı kanlı bir şekilde 251 insanımızı şehit, binlerce insanımız da gazi edecek bir darbe girişimi ile sonuçlandırdı maalesef. Çünkü şunu biliyoruz: Burada yer almak demek Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir." dedi.

Anma etkinliklerine katılmanın hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm halkın 15 Temmuz'daki haykırışını yeniden temsil etme anlamına geldiğine dikkati çeken Kabaktepe, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da durdurulmak istenen, bir anlamda işgal edilmek istenen, bir anlamda küresel hegemonik emperyalist planların bölünmüş bir parçası haline getirilmek istenen Türkiye'ye karşı tüm kesimlerin, her yaştan, her düşünceden, her etnik yapıdan tüm vatandaşlarımızın canlarını siper ederek, feda ederek yaptıkları o direnişi yeniden devam ettirme irademizi, şehitlerimizin bıraktığı o manaya sahip çıktığımızı göstermek demektir. İstanbul'daki tüm kardeşlerimizi, milli irademizin yanında, Türkiye'nin yanında, Türkiye aşkına, vatan aşkına diyerek, Türk bayraklarımızı alarak yarın bu meydana, 15 Temmuz'un en önemli temsili olan, şehit verdiğimiz bu meydana davet ediyoruz."

Dünyada hiçbir ülkenin darbeler yaşamamasını temenni eden Kabaktepe, Türkiye'nin bundan sonra bu gösterdiği irade sonucunda benzeri eylemlere cesaret edebilecek odakların bundan sonra kalmadığını düşündüklerini kaydetti.

"Türkiye için buradayız"

Kabaktepe, bu düşüncenin temsilini ve en güçlü irade ile seslenişini yarın burada hep beraber haykırmak istediklerinin altını çizerek, "Türkiye için buradayız, milli irade için buradayız, demokrasimiz için buradayız. Tüm İstanbullu kardeşlerimizi saat 17.30'da bayraklarıyla beraber Saraçhane'ye bekliyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, basın mensuplarının geçmiş bayramlarını tebrik edip lokum ikram etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 15 Temmuz Destanı'nı Anma programına davet - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 15 Temmuz Destanı'nı Anma programına davet - Son Dakika
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