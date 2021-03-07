AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kadınların huzuru, mutluluğu ve donanımının, doğrudan bir ülkenin medeniyet düzeyini ve toplam kalitesini belirleyen en önemli etken olduğunu, kadınların, özgürlük, adalet ve eşitliği yeterince teneffüs edemediği, yeterince huzur ve mutluluk duyamadığı bir toplumda, erkeklerin de özgür, huzurlu ve mutlu olmasının mümkün olamayacağını bildirdi.

Kabaktepe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, kadınların bir toplumun en önemli yapı taşları olduğunu belirtti.

Kültür ve medeniyet dünyamızda kadının her zaman sitayişle söz edilen yüksek bir konumun, her kelimenin özenle seçildiği bir saygınlığın ve her alanda hürmetle bezeli bir önceliğin adı olduğunu vurgulayan Kabaktepe, mesajında şunları kaydetti:

"Nitekim bu bağlamda dilimize yerleşmiş 'kadın eli değmiş' tabiri, her zaman zarafet ve estetiğin, tekamül ve düzenin, olgunlaşma ve bereketin adı olmuştur. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, sanattan edebiyata, hayatın hiçbir alanını kadınsız tasavvur edemez, kadınsız anlamlandıramaz, kadınsız inşa edemeyiz.

Kadınların huzuru, mutluluğu ve donanımı, doğrudan bir ülkenin medeniyet düzeyini ve toplam kalitesini belirleyen en önemli etkendir. Kadınların, özgürlük, adalet ve eşitliği yeterince teneffüs edemediği, yeterince huzur ve mutluluk duyamadığı bir toplumda, erkeklerin de özgür, huzurlu ve mutlu olması mümkün değildir."

Samsun'un Canik ilçesinde E.M'nin 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eski eşi İbrahim Zarap tarafından darp edilmesine de değinen Kabaktepe, "Küçücük bir çocuğun yaşadığı tarifsiz korkunun ağır yükü var yüreğimde. Şiddetin her türlüsüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Rabb'im kimseyi vicdan ve sevgiden mahrum bırakmasın. Kadına şiddete hayır." ifadelerini kullandı.