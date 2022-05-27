AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi daveti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temel atma programına davet etti.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden yükselen fetih sesi, atiye uzanan eser siyaseti buluşuyor. Fethin yıl dönümünde, Atatürk Havalimanı'na kazandıracağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidan dikimine, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda video mesajına da yer veren Kabaktepe, bu büyük buluşma için tüm İstanbulluları 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'na beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul, medeniyetimizin en güzide hikayesi, gözümüzün nuru. Şimdi bu hikayenin en güzel yerinde fetih ruhuyla doğaya ve geleceğe dönüyoruz. Yüz binlerce fidanı toprakla buluşturup Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Tarihten miras, geleceğe ilham, fetih ruhu ile Millet Bahçemizde kıymetli İstanbullu kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Maziden yükselen fetih sesi atiye uzanan eser siyaseti ile İstanbul Cumhurbaşkanımızı bağrına basacak."