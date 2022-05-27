AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi daveti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi daveti

27.05.2022 11:09
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi daveti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temel atma programına davet etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temel atma programına davet etti.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden yükselen fetih sesi, atiye uzanan eser siyaseti buluşuyor. Fethin yıl dönümünde, Atatürk Havalimanı'na kazandıracağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidan dikimine, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda video mesajına da yer veren Kabaktepe, bu büyük buluşma için tüm İstanbulluları 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'na beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul, medeniyetimizin en güzide hikayesi, gözümüzün nuru. Şimdi bu hikayenin en güzel yerinde fetih ruhuyla doğaya ve geleceğe dönüyoruz. Yüz binlerce fidanı toprakla buluşturup Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Tarihten miras, geleceğe ilham, fetih ruhu ile Millet Bahçemizde kıymetli İstanbullu kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Maziden yükselen fetih sesi atiye uzanan eser siyaseti ile İstanbul Cumhurbaşkanımızı bağrına basacak."

YORUMLAR
500
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Tuzla Kent Festivali'ni ziyaret etti AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Tuzla Kent Festivali'ni ziyaret etti Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni başkanı Ali Emre Ballı oldu Finansal Kurumlar Birliği'nin yeni başkanı Ali Emre Ballı oldu
Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı, AK Parti, İstanbul, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi daveti - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:36:55. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement