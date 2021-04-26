AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB bütçesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB bütçesine ilişkin açıklama Açıklaması

26.04.2021 16:19
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB bütçesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplamda 139 milyar 868 milyon TL bütçe kullandığını belirterek, "Peki bu kadar parayla hangi eser üretildi?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplamda 139 milyar 868 milyon TL bütçe kullandığını belirterek, "Peki bu kadar parayla hangi eser üretildi? Sabah akşam reklamını yaptıkları düşük bütçeli işlerin haricinde geriye kalan milyarlarca liralık kaynak nereye gitti?" değerlendirmesinde bulundu.

Kabaktepe, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin CHP döneminde yönetilen bütçesini incelediklerini belirtti.

Buna göre İBB'de 2019'un son 6 ayında 36 milyar 400 milyon TL, 2020 yılının tamamında 76 milyar 606 milyon TL bütçe kullanıldığını ifade eden Kabaktepe, 2021'in ilk 3,5 ayında ise kullanılan bütçenin 26 milyar 862 milyon TL olarak gerçekleştiğini aktardı.

CHP döneminde genel toplamda 139 milyar 868 milyon TL bütçe kullandığını belirten Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Peki bu kadar parayla hangi eser üretildi? Sabah akşam reklamını yaptıkları düşük bütçeli işlerin haricinde geriye kalan milyarlarca liralık kaynak nereye gitti? Yılda 20 bin yeni konut, TEM'e Megabüs, 30 milyon metrekare yeni yeşil alan, 100 bin yeni otopark, yeni Ar-Ge merkezleri, sağlık tesisleri sözleri nerede?"

"İBB'nin borç stoku 2 yılda 43 milyar TL'yi aştı"

Proje ve yatırımlara harcanan bütçenin azalmasına rağmen borcun katlandığına dikkati çeken Kabaktepe, açıklamasına şöyle devam etti:

"İBB'yi yönettiğimiz 25 yılda; metro, metrobüs, okullar, spor salonları, barajlar, fabrikalar, yenilenebilir enerji merkezleri, arıtma tesisleri, Ar-Ge merkezleri, yol çalışmaları, tüneller, altyapı yatırımları başta olmak üzere pek çok icraata imza attık. CHP döneminde tek bir eser, icraat yok, buna rağmen 2 yılda borç stoku 43 milyar 402 milyon TL'ye yükseldi. İBB, tarihinde ilk kez borçlanamaz hale düştü. Çünkü yasal olarak toplam borç stoku, bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerin 1,5 katını geçemez. Hem İBB'nin kaynakları tükeniyor hem de borçlanma artıyor. CHP'li yönetim de AK Parti döneminde yapılmış icraatların ya da büyük ölçüde tamamlanmış projelerin açılışını yapıyor. İcraat yok, emek yok, hazır projeleri 'Ben yaptım.' diye pazarlamak var. İşte biz buna 'guguk kuşu siyaseti' diyoruz. Çünkü guguk kuşu, fıtratı gereği yuva yapmaz, kuluçkaya yatmaz, emek sarf etmez, hazıra konar."

Yatırımlara ayrılan kaynakta da ciddi ölçüde kesinti yapıldığını kaydeden Kabaktepe, İstanbulluların menfaatine iş ve eser üretmek için ayrılan yatırım bütçesinde son 2 yılda büyük kesinti yapıldığını belirtti.

Buna göre, 2018 yılı bütçesinde yatırımlara ayrılan pay yüzde 54,13 iken, 2021 yılında bunun yüzde 32,34'e düşürüldüğünü anlatan Kabaktepe, "Seçim zamanında 'İsrafa son vereceğiz.' diyen İBB Başkanı, mal ve hizmet alımını zorunlu haller dışında durduracaklarını vaat etmişti. Ancak 2018 yılında mal alım miktarı, 4 milyar 985 milyon iken 2021'de mal alımı için belirlenen miktar 10 milyar 249 milyon 98 bin oldu. İsraf dedi, 2 kat artırdı." ifadelerini kullandı.

"4 belediyemiz son 2 yılda 187 projeye imza attı"

İBB ile AK Parti'li ilçe belediyelerinin performansını karşılaştıran Kabaktepe, toplam bütçesi 3 milyar 945 milyon TL olan Üsküdar, Kağıthane, Ümraniye ve Beyoğlu belediyelerinin son 2 yılda 187 projeye imza attığını aktardı.

Bu projelerin içerisinde, bilim ve inovasyon merkezleri, okul, sağlık tesisleri, öğrenci yurtları, veteriner kliniği, cami, otopark, yeşil alanlar başta olmak üzere pek çok projenin yer aldığını belirten Kabaktepe, "Bu durumda, 4 belediyemizin toplam bütçesinden 35 kat daha fazla bütçeye sahip İBB'nin ise 6 binin üzerinde eser üretmesi lazım? Peki ne ürettiler? Temel atmama, musluk takma törenlerinden başka hangi eseri üretip İstanbul'a kazandırdılar?" diye sordu.

istanbul büyükşehir belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB bütçesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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