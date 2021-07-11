AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye "sivrisinekle mücadele" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) eleştirerek, "Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB yönetimini sivrisineklerle mücadele konusunda eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bir tweetle müsilajı temizleyen CHP'li İBB, bir kısa mesajla da sivrisinekleri temizlemeyi hedefliyor! Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir."