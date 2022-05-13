AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Türk Dil Bayramı'na videolu kutlama - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Türk Dil Bayramı'na videolu kutlama

13.05.2022 12:27

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir öğrencinin "Başbakan olursanız yabancı ülke liderleriyle hangi dilde konuşacaksanız" sorusuna "Türkçe konuşacağım" cevabını verdiği eski bir videoyu paylaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir öğrencinin "Başbakan olursanız yabancı ülke liderleriyle hangi dilde konuşacaksanız" sorusuna "Türkçe konuşacağım" cevabını verdiği eski bir videoyu paylaştı.

Kabaktepe'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni toplayarak, Türk Dil Bayramı'nı kutlamak için en çok paylaşılan içeriklerden biri oldu.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"'Şimden gerü hiç kimesne Türki dilinden gayri dil söylemeye' diye başlayıp 'Diğer ülkelerin liderleriyle Türkçe ile konuşacağım' diyerek devam eden bir tarih. Biz bu tarihi hem yaşıyoruz hem yazıyoruz. Türk Dil Bayramı kutlu olsun."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Türk Dil Bayramı'na videolu kutlama
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Türk Dil Bayramı'na videolu kutlama
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Türk Dil Bayramı'na videolu kutlama
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Türk Dil Bayramı'na videolu kutlama

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Türk Dil Bayramı'na videolu kutlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Türk Dil Bayramı'na videolu kutlama - Son Dakika
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