Kabaktepe'den İBB yönetimine: "121 milyar liralık kaynağı nerede harcadınız?" - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine belediye bütçesini, merkezi hükümetten gelen bütçeyi ve borçlanma ile alınan kaynakları nerede harcadıklarını sordu.

'Engelleniyoruz' mazeretine karşılık merkezi hükümetten bütçe kesintisi olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de borçlanma taleplerinin kabul edildiğini hatırlatan Kabaktepe, "İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde CHP'li İBB yönetiminin projelendirilip hayata geçirdiği tek bir eserin dahi olmadığını kaydetti. Bugüne kadar AK Parti döneminde yapılmış projelerin yeniden açılışını yapmaktan ve büyük ölçüde tamamlanan hizmetlerin kurdelesini kesmekten öte bir faaliyetin olmadığını belirten Kabaktepe, belediye kaynaklarının nerelere harcandığının merak konusu olduğunu ifade etti.

Kabaktepe: "İBB'nin kaynakları temel atmama törenlerine mi gitti?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bugüne kadar eline geçen kaynakları nerelerde harcadığına dikkat çeken Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde projelendirilip hayata geçirilen 1 tane eserin dahi bulunup bulunmadığını sordu. 'İstanbul Büyükehir Belediyesi'nin kaynakları reklam filmlerine mi yatırıldı' diyen Kabaktepe, İstanbul Büyükehir Belediyesi'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar lira. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar lira. İstanbul Büyükehir Belediyesi'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar lira. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" şeklinde soru yöneltti. - İSTANBUL