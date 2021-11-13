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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, teşkilat yönetimi ve sandık görevlileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, teşkilat yönetimi ve sandık görevlileriyle buluştu Açıklaması

13.11.2021 13:12
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, teşkilat yönetimi ve sandık görevlileriyle buluştu Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerine yönelik başlatılan "Sandık Tamam" projesi kapsamında, Bağcılar'da teşkilat yönetimi ve sandık görevlileri ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerine yönelik başlatılan "Sandık Tamam" projesi kapsamında, Bağcılar'da teşkilat yönetimi ve sandık görevlileri ile bir araya geldi.

Kabaktepe, Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, demokrasinin tecelli edeceği günün seçim günü, tecelli edeceği yerin ise sandıklar olduğunu söyledi.

Türkiye'deki siyasal sistemi seçim yarışı olarak gördüklerini, bu doğrultuda çalıştıklarını belirten Kabaktepe, ülkedeki birlikteliği, beraberliği, kardeşliği bozacak söylemleri değil, tam tersine "hep beraber Türkiye" olmanın gereğini ortaya koyarak, demokrasinin ve hukukun içerisinde kalarak seçim çalışmalarını en güzel şekilde yürütmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Kabaktepe, İstanbul'da yaklaşık 50 bin sandık görevlisinin evini ziyaret ettiklerini, bu ay sonu itibarıyla bu rakamın 62 bini bulacağına inandığını ifade etti.

2023 yılının Türkiye'deki en önemli seçim dönemlerinden biri olacağına değinen Kabaktepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan lekeye düşman olmaz, gömleğe düşman olmaz. Niye bunu söylüyorum, şunun için söylüyorum; Cumhuriyetimiz kurulurken üç temel yaklaşımımız vardı. Bir, Misakımilli diyorduk ve onu sahip çıktık, halen de sahip çıkıyoruz. İki, istiklal-i tam diyorduk, yani tam bağımsızlık diyorduk, ona sahip çıktık. Onun için Türkiye'nin her yerinden, hep beraber kurtuluş mücadelemizi verdik. O mücadelenin neticesinde hiç sömürgeleştirilmeyen bu topraklarımızda yeniden ezanımızın dinmeyeceğini, bayrağımızın inmeyeceğini yedi düvele gösterdik. Tam bağımsızlığa sahip çıktık. ve 'milli egemenlik' dedik. 'Bu toprakların içerisinde biz kendi kararlarımızı kendimiz alırız, milletimizin taleplerini politikaya ve siyasete çeviririz' dedik. Ama ne yazık ki geldiğimiz bugünkü noktada Türkiye'mizin ana muhalefet partisi bu söylediğim üç hususla ilgili sanki gömleğe düşman, lekeye düşman değilmiş savını göstererek, tezkere dahil olmak üzere birçok konuda Misakımilli'ye de tam bağımsızlığa da ihanet edecek davranışlar içerisine girmiştir."

CHP'nin ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli söylem değiştirdiğini kaydeden Kabaktepe, "CHP'nin genel başkanı 'Bu terör örgütlerine karşı operasyon yapılacak olan tezkereye destek vermek Cumhuriyete ihanettir.' diyerek, Misakımilli ile ayrı düştüğünü ve ihanet ettiğini tescil ediyor. Bir hafta sonra Yozgat'a gidiyor gaza geziyor. Orada, 'Efendim ben Kandil'i yerle bir edeceğim.' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Kandil nerede?' dersek kaç puan bilmiyorum ama Türkiye'de zannettiği belli." değerlendirmesini yaptı.

"İnsanın bırakabileceği miras iktidarı değildir, davranışlarıdır, yaklaşımlarıdır, söylediği sözlerdir"

CHP'nin tehdit dili kullandığına dikkati çeken Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, memurlarımız, öğretmenlerimiz, iş insanlarımız tehdit ediliyor. Diyorum ki 'Bakın, ne olursa olsun eğer bir yanlış görüyorsanız benim gömleğimde, o gömlekteki lekeyi çıkarın.' Bu vatan, bu bayrak, bu sınır, bu ezan hepimizdir, biz hep beraber Türkiye'yiz. İnsanları ayrıştırmayın, biz diyoruz ki 'Aynı sofraya oturun, parti, siyasi düşünce, etnik ayrım gözetmeden hep birlikte Türkiye olmayı başaralım.' diyoruz. Önemli olan budur, seçimi kazanmak ikincil bir şeydir. Birincil şey, bu ezanı ve gökte dalgalanın bu bayrağı bu topraklardan indirmemek ve söndürmemek. Onun için buradan muhalefete tekrar sesleniyorum. Diyorum ki 'Lütfen seçimi bu hukuk içerisinde, bu demokratik olgunluk içerisinde, savaş gibi değil, seçim gibi algılayarak yapın. Kazanmak için değerlerimizi, kardeşliğimizi, dirliklerimizi zedeleyecek söylemlerden kaçının. İnsanın bırakabileceği miras iktidarı değildir, davranışlarıdır, yaklaşımlarıdır, söylediği sözlerdir. Geleceğe hem örnek olarak hem de miras olarak bu iyilikleri bırakın çağrısında bulunuyorum."

Millet İttifakı'nı "İyi, Kötü ve Çirkin" filmine benzeten Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Bu film başka bir senaryo, başka bir şekilde oynanmış. Ama yıllar sonra Türkiye'de bu film yeni senaryoyla çekildi. Parti var, adı iyi. Bir milletvekili var, gösterdiği davranışı, kötü kelimesi bile anlatmaya yetmez. İnsanın boynuna sarılıp ağza alınmayacak sözleri söyleyen bir milletvekili. Sonra özür dileme erdemini bile gösteremeyen, özür dilerken hakaret ettiği, en büyük kötülüğü yaptığı insanın gözüne bakıp, 'Hakkını helal et' diyemeyen, sadece yaranmak için kendi partisinin yönetiminden özür dileyen bir insanla karşı karşıyayız. Bu çok kötü bir davranış. Bir de çirkin tarafı var bu işin, o nedir? Sanki hiçbir şey olmamış gibi hem kendi partisinin, hem diğer partilerin hep beraber buna meşrulaştıracak derecede sahip çıkması. Ben de diyorum ki Clint Eastwood'un oynadığı, 'İyi, kötü ve çirkin' filminin 2021 versiyonu Türkiye'de bu milletvekili sayesinde yeniden yaşandığını gördük. Şimdi bu değerlerimize ve bu davranış biçimine karşı da olgunlukla ve güzel şekilde, yine hukukun içerisinde kalarak biz her türlü yanlışı ortaya koymak durumundayız."

AK Parti'nin 2023 seçimlerinin galibi olacağını aktaran Kabaktepe, "2023 seçimlerinin galibi ve zaferi AK Parti'dir. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2023 seçimlerini AK Parti'den alacak parti henüz Türkiye'de kurulmadı. Öyle muhalefetin bazı temsilcilerinin sanki seçim kazanmış gibi konuşmalarına ve davranışlarını, ben çölde yaşadım, 'serap gören çöl yolcusu' olarak görüyorum. Niye? Girdi kaybetti, girdi kaybetti, girdi kaybetti, girdi kaybetti, şimdi çöldeki yağmur damlasını gariban Karadeniz sanıyorum herhalde, onun için gaza da gelip bazı şeyler söylüyor. Öyle bir şey yok, İstanbul'un en büyük partisi AK Parti'dir, Bağcılar'ın birinci partisi AK Parti'dir, Türkiye'nin birinci partisi de AK Parti'dir." ifadesini kullandı.

Kabaktepe, ülkede geleceği tasarlayan partinin, Türkiye'de sessiz devrim gerçekleştiren AK Parti olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin eser, CHP'nin ise algı siyaseti yaptığını belirten Kabaktepe, "2023 büyük zafer, 2024 büyükşehir zaferi kutlu olsun. Hiç merak etmeyin, kim ne derse desin, AK Parti kadroları milletimizle bütünleşerek 2023'te büyük Türkiye'nin mührünü Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte vuracak. Hiç merak etmeyin, 'Her şey güzel olacak' diyerek İstanbul'daki her şeyin üstündeki her şeyi de yönetemeyen, kargaşaya götüren, İETT'sinden, İSKİ'sinden ulaşımına kadar hiçbir şeyi yönetemeyen bu belediye 2024'te AK Parti belediyeciliğine kavuşacak, 2024'te her şey yoluna girecek." şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Şengül Karslı ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de programda konuşma yaptı.

Toplantı ardından teşkilat üyeleri ve sandık görevlileriyle fotoğraf çektiren Kabaktepe, ilçedeki bazı sandık görevlilerinin ev ve iş yerlerini de ziyaret etti.

İstanbul, Bağcılar, AK Parti, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, teşkilat yönetimi ve sandık görevlileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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