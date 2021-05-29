AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye kılıç hediye etti - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktep'ı makamında ziyaret ederek kılıç hediye etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen '146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktep'ı makamında ziyaret eden Başkan Yıldırım, Bilecik hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sonunda Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te özel olarak yaptırdığı kılıcı hediye eden Yıldırım, çalışmalarında Kabaktep'ye kolaylıklar diledi. - BİLECİK