Osman Nuri Kabaktepe: "Ramazan ayında işgalci İsrail'in saldırıları devlet terörizmidir" - Son Dakika

- Osman Nuri Kabaktepe: "Ramazan ayında işgalci İsrail'in saldırıları devlet terörizmidir"

"Kudüslü kardeşlerimizin insani ve dini haklarının engellenmesi büyük bir zulümdür"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İsrail'in Kudüs'teki terör saldırıyla ilgili mesaj yayınladı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, işgalci İsrail'in Kudüs'teki terör saldırıyla ilgili video mesaj yayınladı. İşgalci İsrail'in saldırılarını devlet terörü olarak tanımlayan Kabaktepe, "Mübarek Ramazan ayında işgalci İsrail'in saldırıları devlet terörizmidir. Kudüslü kardeşlerimizin insani ve dini haklarının engellenmesi büyük bir zulümdür. Tarihte hiçbir zulüm payidar olmamıştır. İsrail'in işgali de zulmü de asla payidar olmayacak, elbet bir gün son bulacaktır" dedi.

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'te artan saldırıları, Filistinli yerleşimcilerin evlerinin gasp edilmesi, masum sivillerin katledilmesi nedeniyle AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yayınladığı video mesaj ile açıklama yaptı.

"İsrailli yerleşimci yoktur, işgalci vardır"

Filistinli kardeşlerimizin hem topraklarının hem de evlerinin işgal edildiğine dikkat çeken Kabaktepe, "Ramazan ayındayız. Merhametin yükseldiği ama İsrail'in merhamet yerine zulümle, Filistinli kardeşlerimizin ibadet haklarını engelleyip Mescid-i Aksa'yı işgal girişiminde bulunduğu günleri yaşıyoruz. Dünyanın en kadim kentlerinden birinde yaşanan bu zulmü, yaşanan bu işkenceyi, yaşanan bu işgali en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. İsrail'de bir devletten değil, terör yöntemleri kullanarak Filistinli kardeşlerimizin en tabi haklarını engelleyen bir işgalciden bahsetmek mümkündür. İsrail'de bir yerleşimciden değil işgalciden, Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgal eden işgalcilerden bahsetmek mümkündür. Yerleşimci yoktur, işgalci vardır" şeklinde konuştu.

"İsrail zulmü de asla payidar olmayacak"

Tarihten bugüne zulmün asla payidar olmadığına vurgu yapan Kabaktepe, "İsrail'de bir devlet değil, terörizm yöntemleriyle Filistinli kardeşlerimizin insani haklarını, ibadi haklarını, dini haklarını, en temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, onlara en şiddetli zulmü uygulayan bir devlet terörizmiyle karşı karşıyayız. Her Ramazan ayında bunu yapmaları da manidardır. Ancak şunun da altını çizmek istiyoruz ki tarihi bir gerçektir, kadim bir gerçektir; zulüm hiçbir zaman payidar olmamıştır. Bugün İsrail'in terörize ederek terör faaliyetleriyle, işgalci bir tavırla Kudüs'te, Filistin'de uyguladığı zulüm payidar olmayacak, elbet bir gün son bulacaktır" dedi.