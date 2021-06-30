AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Bağcılar'da bazı ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'da çeşitli ziyaretler yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye gelen Kabaktepe'nin ilk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı oldu.

Ziyarette, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk ile İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz'ün de eşlik ettiği Kabaktepe, teşkilat mensuplarına konuştu.

Kabaktepe, Bağcılar'ın İstanbul'un en güzide ilçelerinden biri olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi serüvenine en güçlü desteği sadece bugün değil dün de vermiş ilçelerden birine geldiklerini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Hem teşkilat çalışmalarıyla hem İstanbul'umuzda hem Türkiye'mizde fark oluşturmuş ayrıca belediye hizmetleriyle de Türkiye'ye okul olmuş bir ilçedeyiz. Hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da siyasi hayata girdiği ilk günden itibaren verdiği desteği bundan sonra da en iyi şekilde devam ettireceğinizden şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ise bugüne kadar aile olmanın gereğini yerine getirdiklerini kaydederek, "Teşkilatımıza, il başkanlığımıza, genel merkezimize ve liderimize yük olmanın değil yük almanın gayreti içerisinde olduk. Bizden olmayan ilçelerde farkı buradan kapatmanın hep gayreti içinde olduk. Rabbim de bunları bize bahşetti." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kabaktepe, Bağcılar Belediyesinin yeni hizmet binasını da ziyaret etti. Misafirlerini makamında ağırlayan Çağırıcı, Yaşlı Bakım Merkezi, Nikah Sarayı, Amfitiyatro ile Şehir Kütüphanesi'nden oluşan 300 milyon lira değerindeki projeleri anlattı.

Görüşmenin ardından yeni hizmet binasının birimleri ve meclis salonu gezen Kabaktepe, yılbaşında hizmete sunulan binayı çok beğendiğini belirtti.

Kabaktepe ve beraberindekiler, hastanede sünnet olan çocukları da ziyaret etti.