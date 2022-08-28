Cenazeye, Kabaktepe ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen , AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız , Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu , eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler , Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener , MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, bazı ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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