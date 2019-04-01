Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: 3 Bin 870 Oy Farkıyla Seçimi Kazandık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: 3 Bin 870 Oy Farkıyla Seçimi Kazandık

28 dakika önce

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: 3 Bin 870 Oy Farkıyla Seçimi Kazandık, System.String[]
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Şenocak, AK Parti İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, kendi sistemlerine göre tüm veri girişlerini tamamladıklarını belirtti. Şenocak, "Bizim il başkanlığı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda, kendi sistemimize göre tüm veri girişlerini tamamlamış bulunmaktayız. Bu veri girişlerini yaparak, yaklaşık 290 binin üzerinde geçersiz oy oranı şu anda mevcutta görülmekte. Bu geçersiz oy oranının büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bununla ilgili de ilgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaktır. İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık hayırlı uğurlu olsun. Bu seçim sonuçlarının İstanbulumuza ve Türkiyemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - Uyanık

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:05 Kaynak: DHA

Bayram Şenocak, İstanbul, AK Parti, Güncel
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