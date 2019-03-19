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AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Askerimize, Polisimize Kurşun Sıkan Terör Örgütü...

1 saat önce

– AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bunlar Millet İttifakı kurmuş ama milletle alakası yok. Bunlar, bu ülkede askerimize kurşun sıkan, öğretmenimize, hemşiremize, polisimize kurşun sıkan terör örgütünün yandaşıyla iş tutuyorlar" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Askerimize, Polisimize Kurşun Sıkan Terör Örgütü..., System.String[]
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bunlar Millet İttifakı kurmuş ama milletle alakası yok. Bunlar, bu ülkede askerimize kurşun sıkan, öğretmenimize, hemşiremize, polisimize kurşun sıkan terör örgütünün yandaşıyla iş tutuyorlar" dedi.

AK Parti'de yoğun seçim mesaisi tüm hızıyla sürerken, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da gece gündüz demeden ziyaretlerini sürdürüyor. Eyüpsultan'da Tokatlılar Buluşması'nda vatandaşlarla buluşan Başkan Şenocak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Adayı İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılının önemime vurgu yaparak sözlerine başlayan Başkan Şenocak, geçmişten ders alarak çok çalışılması gerektiğini ifade etti.

"10 SEÇİM KAYBETTİ VE HALA O KOLTUKTA OTURUYOR"

Başkan Şenocak, "Belediyeciliği bu zamana kadar en iyi AK Parti yapmıştır. Biz bu CHP zihniyetinin geçmişte yaptığı işleri de biliyoruz, AK Partimizin ülkemize kazandırdıklarını da. Bunlar hepimizin gözleri önünde yaşanan şeyler. İnşallah 31 Mart akşamı Binali Yıldırım Başkan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Binali Yıldırım gibi tecrübeli bir siyasetçinin karşısında Millet İttifakının CHP'li adayı olan İmamoğlu'nun tecrübesiz olduğunu ifade eden Başkan Şenocak, "Kılıktan kılığa giriyor bunlar. Bunlarda her numara var, her ayak oyunu var. Bugün böyle yarın da diğer şekilde. Bunlarda utanma, arlanma yok. Kemal Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetti ve hala o koltukta oturuyor. CHP zihniyetinin genlerinde var bu. Şimdi soruyorlar 'siz aday mısınız?' diye. 'Evet, İstanbul'un oyuna talibim' diyor. Yahu kimin adayı olarak İstanbul'un oyuna talipsin? Bir sıfatın yok mu? Kiminle iş tutuyorsun, kiminle yol yürüyorsun? Bunlar Millet İttifakı kurmuş ama milletle alakası yok. Bunlar bu ülkede askerimize kurşun sıkan, öğretmenimize, hemşiremize, polisimize kurşun sıkan terör örgütünün yandaşıyla iş tutuyorlar. Şu anda beraberler ama kendileri söyleyemiyor. 'Ben terör örgütünün uzantısı ile ittifak yaptım' diyemiyorlar. Sizin ne mal olduğunuzu biliyor bu millet" açıklamalarında bulundu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:08 Kaynak: DHA

Politika
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