AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Benim Karadenizli ve Kürt Kardeşlerim Bu Oyuna Gelmez

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenyurt ve Avcılar'da ev ziyaretleri ve hemşeri buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenyurt ve Avcılar'da ev ziyaretleri ve hemşeri buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştiren Şenocak, 'Benim vatanına sevdalı Kürt kardeşlerim ona oy vermez' dedi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Esenyurt ve Avcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Esenyurt'ta teşkilat mensuplarıyla buluşan Şenocak daha sonra ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Şenocak, ev ziyaretleri sırasında bazı vatandaşları bizzat AK Parti üyesi yaptı. Esenyurt Nikah Saray'ında Karadenizli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şenocak, Avcılar Sosyal Tesisleri'nde de Trabzonlu hemşerileriyle buluştu.



'BUNLAR ÇAMURCU, ÇUKURCU VE ÇÖPÇÜ?



Esenyurt'a büyük önem verdiklerinin altını çizen İl Başkanı Şenocak, 'Rehavet yok, hele Esenyurt'ta asla olmaz. Burası bizim için kıymetli. Burayı ne halde aldık, nerelere getirdiğimize de hepiniz şahitsiniz. Burasının CHP zihniyetinin eline geçtiği anın tekrar karanlık günlerin geldiği an olduğunu unutmayın. Çünkü bunlar çamurcu, çukurcu ve çöpçü. Bu çamur, çukur ve çöp siyasetiyle Esenyurt, o eski haline geri döner' dedi.



'KÜRT KARDEŞLERİMİZE KURŞUN SIKTILAR?



Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinen Şenocak, 'Benim vatanına sevdalı Kürt kardeşlerim ona oy vermez. Çünkü bunun, uzantılarıyla beraber yürüdüğü o alçaklar yıllarca bizim askerimize, öğretmenimize, hemşiremize, bizim vatandaşımıza, Kürt kardeşimize kurşun sıktılar. Benim Kürt kardeşim bunlar olabilir mi' Biz 780 bin kilometrekarede bu güne kadar hep bir olduk, inşallah bundan sonra da hep bir olmaya devam edeceğiz? diye konuştu.



'GELDİĞİMİZ SÜREÇTE BAŞIMIZ DİK ANLIMIZ AK?



İmamoğlu'nu sert bir dille eleştiren Başkan Şenocak, 'Geldiğimiz süreçte yüzümüz ak ve başımız dik bir şekilde yola devam ediyoruz. Onun için yıllardır iktidarız. Birileri gibi olmadık vaatler vermedik. Ama ne oldu' Millet bunlara her seçimde sandıkta tokadı bastı. Bunlarda zaten yüz olsa bırakıp giderler. HDP'nin eş genel başkanı, 'Ankara'yı da alırsak biz yöneteceğiz, İstanbul'u da alırsak biz yöneteceğiz' dedi mi? Karadenizli kardeşlerim şimdi ben size soruyorum? Karadenizli, terör örgütü yandaşıyla yol yürüyen bir partiye, bu ülkede askerine kurşun sıkmış bir terör uzantısı partiyle yan yana gelmiş bir adama oy verir mi? Diyemiyor ki biz terör örgütü sempatizanı HDP ile beraber yol yürüyoruz. Trabzonlu hemşerilerim şu süreçte bu dörtlü çeteye izin verecek misiniz? Trabzonlu hemşerim çeteye müsaade etmez. Bizim Karadenizli kardeşlerimiz bu oyuna gelmez. Bizim Kürt kardeşlerimiz de bu oyuna gelmez? ifadelerini kullandı. - İstanbul

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