AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Büyükçekmece'nin Makûs Talihini Yenmesi Lazım

– AK Parti İstanbul
İl Başkanı Bayram Şenocak
, "Artık Büyükçekmece
'nin maküs talihini yenmesi lazım. Buradaki eksikliklerin ve yerine gelmeyen vaatlerin artık bir son bulması lazım" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yoğun bir şekildeilçe ziyaretleri gerçekleştirenAK Parti İl Başkanı Şenocak, Çatalca
, Silivri
ve Büyükçekmece teşkilatlarının konuğu oldu.Ziyaret ettiği ilçelerde ilk olarak ilçe teşkilatlarına ve seçim koordinasyon merkezlerine uğrayan Başkan Şenocak, ardından sandık başkanları ile seçmenleri ziyaret etti. Burada vatandaşlarla yerel seçimler ile ilgili sohbet eden Başkan Şenocak'a vatandaşlar, AK Parti'nin bu ilçelerdeseçimi kazanması ve artık hizmet gelmesi gerektiğini ifade ettiler. Başkan Şenocak, programın son durağında Büyükçekmece'ye uğrayarak, burada AK Parti'den Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
ile bir araya geldi.
"BU SEÇİMLE BÜYÜKÇEKMECE'NİN DE KADERİ DEĞİŞECEK"
AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nda teşkilatla buluşan Başkan Şenocak'a büyük ilgi vardı. Başkan Şenocak, coşkulu bir kalabalığın katıldığı toplantıda, sandık esaslı çalışmaların önemine değindi. Teşkilatla buluşmanın ardından İl Başkanı Şenocak ve İBB
Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal, açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 1994 yılında İstanbul'da belediye başkanı olmasıyla İstanbul'un kaderinin değiştiğine vurgu yaparak, "2002'den sonrada iktidar olmamızla birlikte Türkiye
'nin kaderi değişti. Maalesef Büyükçekmece'de bu değişim bu güne kadar yaşanmadı. İnşallah bu seçimle Büyükçekmece'nin de kaderi değişecek. Büyükçekmece'de hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliği buluşacak. Bugün İstanbul İl Başkanımız da ilçemize geldi. Teşkilatımıza moral ve motivasyon desteği adına gerçekleşen ziyaret dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
"MEVLÜT UYSAL 31 MART AKŞAMI BURADA BELEDİYE BAŞKANI OLACAK"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da, "Mevlüt Uysal Başkanımız bilgi ve birikimi ile şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız. Cumhurbaşkanımızın takdiri ile de Büyükçekmece Belediye Başkan adayımız oldu. Aslında Büyükçekmece'deki vatandaşlarımız şanslılar. Bu kadar bilgi, birikim, hizmet ve başarı kalitesi ortada. Artık Büyükçekmece'nin köy görüntüsünden kurtulup, kendine yakışan bir hizmeti hak ettiğini düşünüyorum. Gelirken bazı bölgeleri gezdik, ancak Büyükçekmece'nin geride kalan 25 yılına yazık. Ama inşallah Mevlüt Uysal başkanımız 31 Mart akşamı burada belediye başkanı olacak; Allah nasip ederse, Büyükşehir'imizde de Binali Yıldırım
başkanımızla beraber Büyükçekmece'deki hizmetleri kat kat artıracaklar" açıklamalarında bulundu.
"BÜYÜKÇEKMECE'Yİ ŞAHA KALDIRACAK PROJELER"
Seçmenlerin duyarlılığının önemli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Şenocak, şöyle devam etti:
"Artık Büyükçekmece'nin maküs talihini yenmesi lazım. Buradaki eksikliklerin ve yerine gelmeyen vaatlerin artık bir son bulması lazım. Bizim ismimiz AK Parti, AK Parti eşittir hizmet. Bugüne kadar milletimizin hep hizmetinde olduk. Verdiği her sözü yerine getiren bir partinin mensuplarıyız. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak da Mevlüt Uysal başkanımızın projelerinin hepsi birbirinden değerli ve Büyükçekmece'yi şaha kaldıracak projeler. Burada vatandaşlarımızın, yaşadığı şehrin en iyi şekilde yönetilebilirliğine bakması lazım. Burada bir farklılaşma lazım. Yani bu dönemde Büyükçekmece'de AK Parti'nin iktidar olması lazım. Teşkilat mensuplarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Mevlütbaşkanımız31 Mart günü Büyükçekmece Belediye Başkanı olur ve bizde akşam ziyaretine geliriz inşallah. Büyükçekmece'nin daha iyi olabilmesi için burada seçim günü akşamı hep beraber bir zafer kutlaması yaşarız inşallah."
Başkan Şenocak, gün içerisindeki yoğun programının ardından Sütlüce'deki İl Başkanlığı'na geçerek, burada İstanbul İl Gençlik Kolları Mahalle Başkanları toplantısına katıldı ve gençlerin coşkusuna ortak oldu. - İstanbul